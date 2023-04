Liraz Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique, 13 juillet 2023, Arles.

Liraz Jeudi 13 juillet, 21h30 Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Tarif plein : 34€ / réduit : 25€ / carré réservé : 39€

Un autre cri du cœur. Celui de cette fille de Juifs séfarades d’Iran qui, sans jamais avoir pu poser le pied sur la terre natale de ses aïeux, chante aujourd’hui pour ses sœurs oppressées par le régime iranien actuel.

Inspirée de l’esprit seventies des années précédant la Révolution islamiste, entremêlant chant en farsi et électro, sa pop tradi-moderne fait se tutoyer les târ, saz et zarb persans avec les claviers, violon et guitare. Enregistré avec la participation d’artistes iranien·n·e·s venu·e·s dans le plus grand secret de Téhéran à Istanbul, son dernier album Roya (Fantaisie) fait chanter et danser, poings levés, l’espoir de liberté !

Concert organisé dans le cadre de la 28e édition du festival Les Suds, à Arles. En deuxième partie de Soirée, découvrez Avishai Cohen Banda.

Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 00 33 4 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2023/festival/concert-liraz »}] [{« link »: « http://www.suds-arles.com »}, {« link »: « https://www.suds-arles.com/billetterie/fr/2023/festival/concert-avishai-cohen »}] Magnifiquement restauré, d’une beauté et d’une acoustique exceptionnelles, le Théâtre Antique abrite 2000 places assises et un orchestra de 500 places pour danser sous la voûte étoilée, ou pour s’installer au plus près des artistes. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux… avec des formations musicales de renommée internationale, ou en découverte en France et en Europe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T21:30:00+02:00 – 2023-07-13T23:00:00+02:00

2023-07-13T21:30:00+02:00 – 2023-07-13T23:00:00+02:00

Iran liberté des femmes

© Shai Franco