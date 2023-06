– COMPLET – PROTEST SONGS avec JEANNE ADDED, CAMÉLIA JORDANA, « L » et SANDRA NKAKÉ Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, 8 juillet 2020, Arles.

Parce que depuis 25 ans pour le festival Les SUDS, à ARLES et 15 ans pour les Escales du Cargo, nous habitons, tour à tour, le Théâtre Antique au mois de juillet ; parce que nous ne pouvons imaginer que ce lieu magique ne résonne de musiques cet été, parce que le vaste mouvement civique qui bouleverse actuellement nos sociétés nous interroge et parce que la crise sanitaire que nous avons traversée a plus que jamais renforcé nos liens…

Main dans la main, Les Escales du Cargo et SUDS, à ARLES s’associent pour vous offrir un unique concert mais hautement symbolique, en forme de retrouvailles joyeuses et engagées.

Ouvrons ainsi la saison musicale arlésienne : solidaires et enthousiastes, ensemble !

« L » a longtemps chanté en chœur. Bien avant d’écrire des chansons, elle a passé des années à apprendre des chants polyphoniques venant du monde entier.

En cet été 2020, de l’émotion, elle en avait à donner et recevoir, après ces mois sans musique, après ce grand surplace, ce repli sur soi collectif que l’Histoire nous imposait. Et c’est au sein d’un chœur polyphonique, comme pour ses premiers pas sur scène, qu’elle a voulu retrouver le public.

En 2018, elle avait invité Jeanne Added, Camélia Jordana et Sandra Nkaké lors d’une carte blanche que la Maison de la Poésie, à Paris, lui avait offerte. Elle les invite à nouveau aujourd’hui : par la complicité de leurs quatre voix tressées, elles formeront une sororité chantante, joyeuse, brute.

Ensemble, elles ont imaginé un répertoire a capella de « Protest songs ». Pour chanter et raconter, dans plusieurs langues, des histoires de luttes contre les discriminations, les ségrégations, l’injustice. Parce qu’en ces temps particuliers, il leur semble indispensable de se rassembler, et de s’unir, autour de chants qui parlent des invisibles, des minorités, des combats à mener. De Joan Baez à Aimé Césaire, elles entendent faire raisonner et vibrer ces voix nobles qui protestent contre l’oppression.

Elles ont choisi le Théâtre Antique d’Arles pour former cet éphémère coryphée.

Pour que la catharsis entre le public et les artistes opère, dans un lieu chargé de symboles qui porte la voix des femmes et des hommes depuis plus de 2000 ans.

_Avec le soutien de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Région SUD, la Ville d’Arles, la SACEM, les Maisons d’Arles, l’Hôtel Arlatan et AsSecurité.

Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

