RUSAN FILIZTEK ENSEMBLE. Soirée Suds Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, 12 juillet 2019, Arles.

RUSAN FILIZTEK ENSEMBLE. Soirée Suds Vendredi 12 juillet 2019, 21h30 Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique

S’accompagnant au saz et à l’oud, il allie jeu virtuose et interprétation généreuse. Fin connaisseur des chants kurdes, turcs, arméniens et araméens, il laisse filer sa voix à la tessiture profonde sur des ballades mélancoliques, des chants traditionnels d’amour et de louanges superbement réarrangés. Egalement compositeur, c’est entouré de musiciens venus d’autres horizons qu’il offre ici un voyage exalté !

Avec Rusan Filiztek (saz, oud et chant), Marie-Suzanne de Loye (viole de gambe), François Aria (guitare flamenca), Wassim Halal (percussions), Sylvain Barou (zurna, doudouk)

Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles.

Magnifiquement restauré, d'une beauté et d'une acoustique exceptionnelles, le Théâtre Antique abrite 2000 places assises et un orchestra de 500 places pour danser sous la voûte étoilée, ou pour s'installer au plus près des artistes. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux… avec des formations musicales de renommée internationale, ou en découverte en France et en Europe.

2019-07-12T21:30:00+02:00 – 2019-07-13T00:00:00+02:00

