BOBBY MCFERRIN & GIMME 5. Soirée Suds Vendredi 12 juillet 2019, 21h30 Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Tarif plein : 37€ / Tarif réduit : 27€ / Carré Réservé : 42€

Pionnier du genre, inspirateur du mouvement Beat Box, il expérimente depuis plus de trente ans l’éventail du potentiel vocal humain. D’une curiosité à tous vents et une audace insatiable, s’il a enregistré ses premiers albums de jazz vocal avec Chick Corea ou Herbie Hancock, il arpente avec une même maestria les sillons du classique au côté du célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma.

Accompagné par 4 chanteurs du chœur d’improvisation Voicestra, rythmes, harmonies et mélodies sans paroles dialoguent sur tous les styles, de la pop à la musique savante. Conjuguant humour et spontanéité, cette performance vocale à laquelle le public est invité à participer se transforme inévitablement en une expérience d’énergie créatrice collective !

Avec aussi Joey Blake, Judi Vinar, Dave Worm et Rhiannon.

Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles.

En première partie de Soirée, découvrez Rusan Filiztek Ensemble.

Magnifiquement restauré, d'une beauté et d'une acoustique exceptionnelles, le Théâtre Antique abrite 2000 places assises et un orchestra de 500 places pour danser sous la voûte étoilée, ou pour s'installer au plus près des artistes. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux… avec des formations musicales de renommée internationale, ou en découverte en France et en Europe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-12T21:30:00+02:00 – 2019-07-13T00:00:00+02:00

circle song improvisation

© Carol Friedman