MÉLISSA LAVEAUX. Soirée Suds Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, 11 juillet 2019, Arles.

Naviguant entre Haïti, Montréal et la France où elle a installé son timbre de velours dans le paysage sonore, cette guitariste-compositrice-interprète laisse cours à son imaginaire pour revisiter librement le patrimoine musical de ses ancêtres haïtiens.

D’un séjour dans l’île caribéenne dont est originaire sa famille, elle rapporte hymnes vaudous, airs populaires créoles, chants protestataires et de résistance à la colonisation de cette toute première nation indépendante, pourtant affranchie de l’esclavage au début du XXe s. Et lorsqu’elle passe ce collectage au voile de ses émotions, la relecture musicale devient réinvention. Une quête intimiste qu’éclaire une belle énergie rock !

Avec aussi Élise Blanchard (basse, clavier, choeurs) et Martin Wangermée (batterie).

Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles.

En deuxième partie de Soirée, découvrez Fatoumata Diawara.

Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 00 33 4 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com Magnifiquement restauré, d'une beauté et d'une acoustique exceptionnelles, le Théâtre Antique abrite 2000 places assises et un orchestra de 500 places pour danser sous la voûte étoilée, ou pour s'installer au plus près des artistes.

haïti canada