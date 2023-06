FATOUMATA DIAWARA. Soirée Suds Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, 11 juillet 2019, Arles.

FATOUMATA DIAWARA. Soirée Suds Jeudi 11 juillet 2019, 21h30 Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Tarifs plein : 32€ / Réduit : 25€ / Carré réservé : 37€

Compositrice-interprète, également danseuse et comédienne, cette artiste originale se situe dans la lignée d’aînées telles que Rokia Traoré ou Oumou Sangaré…

A l’affiche du film multi-césarisé Timbuktu, de Mali Blues ou de Yao avec Omar Sy plus récemment, sollicitée par Le Royal de Luxe, AfroCubism, Dee Dee Bridgewater, Herbie Hancock, Paul McCartney, Roberto Fonseca, voix de la sorcière dans la comédie musicale Kirikou & Karaba, ou encore sur cette même scène, en 2017, avec Lamomali de Matthieu Chedid qui produit son album (Fenfo/Quelque chose à dire), cette artiste complète porte haut et avec conviction, la mémoire du futur de l’Afrique de l’Ouest !

Avec aussi Sekou Bah (basse), Jean-Baptiste Ekoué Gbadoe (percussions), Yacuba Kone (guitare), Arecio Smith (claviers) .

Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles.

En première partie de Soirée, découvrez Mélissa Laveaux.

Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 00 33 4 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/melissa-laveaux-fatoumata-diawara-concert-theatre-antique-arles-11-juillet-2019-css5-festivallessudsarles-pg101-ri6050619.html »}] Magnifiquement restauré, d’une beauté et d’une acoustique exceptionnelles, le Théâtre Antique abrite 2000 places assises et un orchestra de 500 places pour danser sous la voûte étoilée, ou pour s’installer au plus près des artistes. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux… avec des formations musicales de renommée internationale, ou en découverte en France et en Europe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-11T21:30:00+02:00 – 2019-07-12T00:00:00+02:00

© Aida Muluneh