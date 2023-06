LE MYSTÈRE DES VOIX BULGARES. Moment Précieux Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, 10 juillet 2019, Arles.

LE MYSTÈRE DES VOIX BULGARES. Moment Précieux
Mercredi 10 juillet 2019, 19h30
Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique

Elles n’ont cessé d’inspirer compositeurs et autres grands noms de la pop : de Kate Bush à U2 en passant par George Harrisson, Frank Zappa, Bobby McFerrin ou plus récemment Drake, Ibeyi ou Lisa Gerrard de Dead Can Dance !

Sur scène 14 choristes en broderies fleuries interprètent a cappella, ou parfois soutenues par un trio de cordes et percussions, un répertoire polyphonique venu du fond des âges qui a su, au gré des collaborations, s’ouvrir à d’autres espaces-temps.

Chants puissants de gorge à l’unisson, bourdons et diaphonies, dissonances micro-tonales et musique modale, canons ou échappées solistes… leur interprétation d’une grande technicité vocale et originalité révèle le mystère de la Beauté !

Avec aussi Dora Hristova (chef de choeur), Hristiva Beleva (gadoulka), Petar Milanov (guitare) et SkilleR (beatbox)

Magnifiquement restauré, d'une beauté et d'une acoustique exceptionnelles, le Théâtre Antique abrite 2000 places assises et un orchestra de 500 places pour danser sous la voûte étoilée, ou pour s'installer au plus près des artistes. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux… avec des formations musicales de renommée internationale, ou en découverte en France et en Europe.

2019-07-10T19:30:00+02:00 – 2019-07-10T21:00:00+02:00

