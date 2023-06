IBRAHIM MAALOUF invite HAÏDOUTI ORKESTAR. Soirée Suds Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, 9 juillet 2019, Arles.

IBRAHIM MAALOUF invite HAÏDOUTI ORKESTAR. Soirée Suds Mardi 9 juillet 2019, 21h30 Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Tarif plein : 70€ / Tarif réduit : 50€ / Carré réservé : 80 €

Entre mélodies orientales et frénésie balkanique, le son unique de la trompette à quart de ton et l’ensemble de cette fanfare rivalisent de virtuosité pour livrer une musique aux inspirations turque, azérie, kurde, syro-libanaise et arménienne…

Multipliant les projets – avec Matthieu Chedid, Melody Gardot, Dupain, Piers Faccini, Vincent Segal, Natacha Atlas entre autres – il retrouve ses complices de la B.O du film La Vache, avec Jamel Debbouze et Lambert Wilson, sorti en 2016.

Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles.

En première partie de Soirée, découvrez Djazia Satour.

Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 00 33 4 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com

orient jazz

© Yann Orhan