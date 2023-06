DJAZIA SATOUR. Soirée Suds Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, 9 juillet 2019, Arles.

Après une échappée vers le trip-hop, l’ex-choriste de Gnawa Diffusion – groupe créé par son demi-frère, Amazigh Kateb – se tourne vers ses origines dans une veine musicale très personnelle. Désormais sur le devant de la scène, portée par des instruments emblématiques de cette nostalgie réinventée (banjo, violon, mandole, bendir, basses et claviers), elle chante en arabe une folk-song inspirée par l’exil et l’amour… Un retour aux sources sensible, entre ballades raffinées et pop euphorisante !

Avec aussi Benoit Richou (guitare, choeurs), Rémi d’Aversa (claviers, batterie, machines, choeurs) et Rabah Hamrene (banjo, mandole, violon, percussions).

Festival Les Suds, à Arles – Théâtre Antique Arles, boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 00 33 4 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.suds-arles.com/fr/2019/festival/djazia-satour-8004 »}] Magnifiquement restauré, d’une beauté et d’une acoustique exceptionnelles, le Théâtre Antique abrite 2000 places assises et un orchestra de 500 places pour danser sous la voûte étoilée, ou pour s’installer au plus près des artistes. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux… avec des formations musicales de renommée internationale, ou en découverte en France et en Europe.

