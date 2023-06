ELIASSE. Scène en Ville Festival Les Suds, à Arles – Place Voltaire Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

ELIASSE. Scène en Ville
Vendredi 12 juillet 2019, 17h30
Festival Les Suds, à Arles – Place Voltaire
Gratuit

Nuancé de blues, rock, soul et des rythmes traditionnels de l'archipel des Comores, le paysage sonore de ce trio bruisse de toutes les musiques tombées dans l'Océan indien ! Chanté en dialectes autochtones, français, anglais, malgache ou swahili, leur folk conscient distille des mélodies limpides et accrocheuses !

Festival Les Suds, à Arles – Place Voltaire
Place Voltaire, 13200 Arles

A l'ombre des platanes de cette place populaire, au coeur de l'un des quartiers typiques d'Arles, Les SUDS à Arles accueillent pour ces Scènes en Ville, des artistes en découverte ou en formation inédite !

