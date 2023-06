BONGI. Scène en Ville Festival Les Suds, à Arles – Place Voltaire Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

BONGI. Scène en Ville
Mercredi 10 juillet 2019, 17h30
Festival Les Suds, à Arles – Place Voltaire
Gratuit

Originaire de Cape Town et marseillaise d'adoption, Sibongile Mbambo offre son timbre solaire à des compositions inspirées par les couleurs musicales de sa terre natale. Artiste complète à la belle présence scénique, elle livre une pop métisse sensuelle et énergique !

Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles.

Festival Les Suds, à Arles – Place Voltaire
Place Voltaire, 13200 Arles

A l'ombre des platanes de cette place populaire, au coeur de l'un des quartiers typiques d'Arles, Les SUDS à Arles accueillent pour ces Scènes en Ville, des artistes en découverte ou en formation inédite !

