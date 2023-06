TURFU. Concert gratuit Festival Les Suds, à Arles – Place Voltaire Arles, 8 juillet 2019, Arles.

TURFU. Concert gratuit Lundi 8 juillet 2019, 21h30 Festival Les Suds, à Arles – Place Voltaire Gratuit

Ce duo futuriste relève avec une simplicité déconcertante le pari de mêler les rythmes dansants de l’accordéon diatonique et les répétitions abstraites de l’électronique. Travaillant les longs crescendos de la techno, les dissonances de l’accordéon et la création d’émotions confuses, ces jeunes musiciens nous embarquent dans leur univers minimaliste pour une transe hypnotique à la fois brute et festive.

Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles.

Festival Les Suds, à Arles – Place Voltaire Place Voltaire, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 00 33 4 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 96 06 27 »}] A l’ombre des platanes de cette place populaire, au coeur de l’un des quartiers typiques d’Arles, Les SUDS à Arles accueillent pour ces Scènes en Ville, des artistes en découverte ou en formation inédite !

2019-07-08T21:30:00+02:00 – 2019-07-08T22:30:00+02:00

