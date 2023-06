MOUSSU T E LEI JOVENTS. Le 13-juillet de la Ville d’Arles Festival Les Suds, à Arles – Place de la République Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

MOUSSU T E LEI JOVENTS. Le 13-juillet de la Ville d'Arles
Samedi 13 juillet 2019, 22h45
Festival Les Suds, à Arles – Place de la République
Gratuit

Avec leur gouaille occitane et leur verve poétique qui fleurent bon la Provence – terre de soleil et aussi de luttes – leur blues-rock coloré embastille avec tendresse la place de la République…

Dépoussiérant l'image d'Epinal de la douceur de vivre méridionale, Tatou (membre fondateur du Massilia Sound System) et Blu ont créé en 2004 cette formation qui se nourrit du melting-pot musical des années 30. S'emparant des réalités sociales de leur cité portuaire, ils empoignent manches de banjo et micros pour composer un blues d'ici, nostalgique comme il se doit, joyeux comme il faut… Méfi, ça va bouléguer !

Avec Tatou (chant), Blu (banjo, guitares, chant), Souba (basse, contrebasse scie musicale), Stef Lo Délik (percussions), Denis Lo Bramaire (batterie).

Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles. Après le feu d'artifice de la Ville, tiré des quais du Rhône par le GROUPE F.

