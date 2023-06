THE MAUSKOVIC DANCE BAND. Nuit des Forges Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône THE MAUSKOVIC DANCE BAND. Nuit des Forges Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers Arles, 13 juillet 2019, Arles. THE MAUSKOVIC DANCE BAND. Nuit des Forges Samedi 13 juillet 2019, 23h00 Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 10€ Nic Mauskovic, batteur de Jacco Gardner et Altin Gün (Forges 2018), orchestre avec ses frères – Donnie (chant, claviers, effets), Em Nix (guitare, synthé, percussions), Mano (basse) – et le célèbre producteur underground de cumbia Juan Hundred (batterie), une fantaisie psyché à danser jusqu’au bout de la Nuit ! Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles. Avant et après les concerts, Baja Frequencia offre un DJ set mêlant cumbia, musiques africaines, jamaïcaines, hip-hop et trap-music. Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers 45 Chemin des Minimes, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/mauskovic-dance-band-baja-frequencia-concert-parc-des-ateliers-arles-13-juillet-2019-css5-festivallessudsarles-pg101-ri6241507.html »}] Qu’elle soit électrique, électronique ou acoustique, l’avant-garde des musiques du monde a, aux Suds,à Arles, une scène à sa mesure : celle des Nuits des Forges. Implantée au pied du chantier de la Tour conçue par Frank Gehry pour la Fondation LUMA à Arles, au coeur d’une friche industrielle finement réhabilitée, cette scène accueille la création la plus novatrice. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

