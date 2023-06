PONGO. Nuit des Forges Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers Arles, 11 juillet 2019, Arles.

PONGO. Nuit des Forges Jeudi 11 juillet 2019, 23h00 Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 10€

Elle se saisit également de toute l’énergie de l’afrohouse et du dancehall pour exprimer ses émotions et porter haut ses origines ! Dans un style déterminé et avec un flow puissant, elle conjugue urgence à dire et nostalgie sensible…

Avec Axel Bourdon (batterie électronique) et Antonin Pierre (sampler, clavier)

Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles.

Avant et après le concert : Kampire pour un DJ set afro-futuriste.

Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers 45 Chemin des Minimes, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/pongo-kampire-concert-atelier-des-forges-arles-11-juillet-2019-css5-festivallessudsarles-pg101-ri6085125.html »}] Qu’elle soit électrique, électronique ou acoustique, l’avant-garde des musiques du monde a, aux Suds,à Arles, une scène à sa mesure : celle des Nuits des Forges. Implantée au pied du chantier de la Tour conçue par Frank Gehry pour la Fondation LUMA à Arles, au coeur d’une friche industrielle finement réhabilitée, cette scène accueille la création la plus novatrice.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-11T23:00:00+02:00 – 2019-07-12T04:00:00+02:00

2019-07-11T23:00:00+02:00 – 2019-07-12T04:00:00+02:00

kuduro djset

© Fabien Brochet