Bouches-du-Rhône PIXVAE. Nuit des Forges Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers Arles, 10 juillet 2019, Arles. PIXVAE. Nuit des Forges Mercredi 10 juillet 2019, 21h30 Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers Tarif plein : 22€ / Tarif réduit : 15€ Tandis que les instruments martèlent rythmes électriques et sons saturés, les chants puissants distillent l’énergie envoûtante des polyphonies… jusqu’à une transe rock chamanique franchement festive ! Avec Alexandra Charry, Margaux Delatour & Israel Quinonez (chant et guasa), Damien Cluzel (guitare), Juan Carlos Arrechea (percussions), Léo Dumont (batterie), Romain Dugelay (saxophone baryton et direction artistique) Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles. Pendant cette Nuit Tropicale, découvrez aussi Arat Kilo avec Mamani Keita & Mike Ladd et Péroké. Avant et après les concerts, Natty Hô offre un DJ set tropical. Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers 45 Chemin des Minimes, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/arat-kilo-pixvae-peroke-concert-parc-des-ateliers-arles-10-juillet-2019-css5-festivallessudsarles-pg101-ri6241535.html »}] Qu’elle soit électrique, électronique ou acoustique, l’avant-garde des musiques du monde a, aux Suds,à Arles, une scène à sa mesure : celle des Nuits des Forges. Implantée au pied du chantier de la Tour conçue par Frank Gehry pour la Fondation LUMA à Arles, au coeur d’une friche industrielle finement réhabilitée, cette scène accueille la création la plus novatrice. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

