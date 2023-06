PÉROKÉ. Nuit des Forges Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

PÉROKÉ. Nuit des Forges Mercredi 10 juillet 2019, 21h30 Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers Tarif plein : 22€ / Tarif réduit : 15€ Deux têtes dansantes et l'âme électropicale, Fred Guillon et Sylvain Rousselle forment un duo déluré qui réussit la performance d'enrouler des rythmiques électros autour de mélodies afrobeat, d'éthio-jazz, de hip hop, de funk ou d'un chant indien… Avec ces deux-là, tout sera prétexte à l'ivresse ! Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles. Pendant cette Nuit Tropicale, découvrez aussi Arat Kilo avec Mamani Keita & Mike Ladd et Pixvae. Avant et après les concerts, Natty Hô offre un DJ set tropical. Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers 45 Chemin des Minimes, 13200 Arles Qu'elle soit électrique, électronique ou acoustique, l'avant-garde des musiques du monde a, aux Suds,à Arles, une scène à sa mesure : celle des Nuits des Forges. Implantée au pied du chantier de la Tour conçue par Frank Gehry pour la Fondation LUMA à Arles, au coeur d'une friche industrielle finement réhabilitée, cette scène accueille la création la plus novatrice.

