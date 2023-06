CLÉMENT BAZIN / LA DAME BLANCHE / NATTY HÔ Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers Arles, 25 mai 2019, Arles.

CLÉMENT BAZIN / LA DAME BLANCHE / NATTY HÔ Samedi 25 mai 2019, 18h00 Festival Les Suds, à Arles – Parc des Ateliers Gratuit

Les Luma Days, forum annuel d’art et d’idées, donnent au mois de mai le coup d’envoi du programme estival de Luma et présentent au public les différentes actions déployées tout au long de l’année par Luma Arles. Les journées sont rythmées par des conférences, des expositions, des ateliers réservés aux professionnels, des performances, des rencontres… La ville d’Arles devient alors un centre de gravité dans la région méditerranéenne où experts, chercheurs, artistes, penseurs, acteurs de la société civile, locaux et internationaux se réunissent pour partager…

Au programme de la Soirée de clôture des Luma Days avec concert, DJ Sets et food trucks au Parc des Ateliers à Arles, en partenariat avec SUDS, à ARLES et le Cargo de Nuit :

Natty Hô – DJ set – 18h et 20h30

Passionné de créolité, ce DJ distille la bande-son 70’s de l’île de La Réunion… Entre sonorités électriques et chants ancestraux des esclaves, cette fusion maloya est une transe animiste groovy !

Adepte exclusif du vinyle, défenseur d’une certaine idée du mix, farouchement indépendant, Natty Hô propose des sets variés, embrassant à la fois la musique électronique anglaise (jungle, drum’n’bass, 2-step, UK garage, grime) et le groove international (reggae, soul, acid jazz, hip-hop, afro-cuban, tropical).

La Dame Blanche – Concert Live – 19h

Avec son mélange explosif de hip hop, cumbia, dancehall, reggae, la chanteuse, flûtiste et percussionniste cubaine La Dame Blanche, délivre un son puissant et irrésistible, où s’invitent les esprits.

Derrière ce personnage, inspiré de légendes du monde entier, aussi présent dans la santeria cubaine, se révèle Yaite Ramos Rodriguez, fille de Jesus “Aguaje” Ramos, directeur artistique de l’Orquesta Buena Vista Social Club.

Clément Bazin – DJ set – 21h

Clément repense l’électro et imagine un pont entre ses genres de prédilection, le calypso, la soca, le hip-hop et le post-dubstep UK des années 2000, une synthèse entre Machel Montano, Jay Dilla, D’Angelo et James Blake.

