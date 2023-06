LA FABRIQUE ELECTRO (restitution publique) Festival Les Suds, à Arles – Maison de la vie associative Arles, 23 mai 2019, Arles.

LA FABRIQUE ELECTRO (restitution publique) Jeudi 23 mai 2019, 18h00 Festival Les Suds, à Arles – Maison de la vie associative Prix libre

Restitution publique des créations réalisées par les élèves de la 3°4.

La Fabrique Electro, dans le cadre de La Fabrique à Musique portée par la Sacem, offre la possibilité aux élèves du Collège Van Gogh à Arles, d’expérimenter le do it yourself à travers un processus ludique de création artistique et le détournement d’un objet qui leur est familier.

Entre décembre 2018 et mai 2019, ils ont été accompagnés pendant 6 séances de 2h par Henri Maquet – multi-instrumentiste évoluant dans le champ des « nouvelles musiques traditionnelles-, et Jean-François Oivier -CoNFiPoP- figure de la musique électro marseillaise. Ils se retrouvent autour d’une pratique commune singulière, celle du circuit bending : le détournement d’objets et plus particulièrement de jouets, permettant de développer une musique unique aux modes de créations ludiques et multiples.

Ainsi, la tablette numérique offerte aux collégiens par le Département des Bouches-du-Rhône devient un instrument de musique. Après une phase d’expérimentation, individuelle puis collective, les élèves s’approprient des logiciels libres de droit pour créer sons, rythmes et mélodies. Ils se familiarisent avec les beats, samples et autres loops, et s’initient ce faisant à la musique assistée par ordinateur.

Les ateliers aboutiront à la création d’une œuvre dont une restitution publique est prévue le 23 mai 2019 à l’Auditorium de la Maison de la vie associative d’Arles.

Festival Les Suds, à Arles – Maison de la vie associative 2 Boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 00 33 4 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 96 06 27 »}] Dans l’Auditorium de la Maison de la vie associative de la Ville d’Arles, découvrez des films et documentaires en résonance avec la programmation musicale du festival Les Suds, à Arles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-23T18:00:00+02:00 – 2019-05-23T19:00:00+02:00

2019-05-23T18:00:00+02:00 – 2019-05-23T19:00:00+02:00