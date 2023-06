CHLOÉ DESMOINEAUX & RODIN KAUFMANN. Création Festival Les Suds, à Arles – Ecole Nationale Supérieure de Photographie Arles, 8 juillet 2019, Arles.

CHLOÉ DESMOINEAUX & RODIN KAUFMANN. Création Lundi 8 juillet 2019, 22h30 Festival Les Suds, à Arles – Ecole Nationale Supérieure de Photographie Gratuit

Cette création croise les univers narratifs d’un poète pluridisciplinaire épris d’expérimentations incarnées et enracinées en Pays d’Oc (c’est aussi l’un des membres du Cor de la Plana), et d’une artiste numérique inspirée par la fiction spéculative et l’écoféminisme. Prenant le monde aviaire comme matière première sonore, visuelle, et historique le duo se projette dans un conte poétique et écologique futuriste qui questionne la place et le rôle de l’Homme à l’aube d’une crise biologique majeure. En augures contemporains, Chloé Desmoineaux et Rodin Kaufmann se font ici observateurs et interprètes des oiseaux, rares survivants de la précédente extinction de masse.

Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles.

Dans le cadre de la préfiguration du FabLab de l'ENSP et de son ouverture prochaine dans la nouvelle École nationale supérieure de la photographie, SUDS et l'ENSP s'associent pour inviter un musicien et un artiste numérique à croiser leurs univers lors d'une résidence de création.

