Famille Chemirani Festival Les Suds, à Arles – Cour de l’Archevêché, 13 juillet 2023, Arles.

Famille Chemirani Jeudi 13 juillet, 19h30 Festival Les Suds, à Arles – Cour de l’Archevêché Tarif plein : 22 € / réduit : 15 €

Réunis autour de Djamchid, maître incontesté du zarb avec lequel il a perpétué la grande tradition persane depuis Marseille où il s’est exilé en 1961, les Chemirani fascinent. Détenteurs d’un héritage millénaire que le patriarche a merveilleusement su transmettre à ses enfants, Bijan, Keyvan, Mardjane et Maryam accompagnent ici la grande poésie de Saadi ou de Rûmi savamment mise en bouche et scandée avec ferveur par leur père.

Attestant d’une maîtrise parfaite des ornementations de la musique modale, cet ensemble brille par son époustouflante dextérité et une complicité qui jamais ne dilue les individualités. Tantôt à l’unisson, tantôt entrecroisant leurs conversations, leur musique envoûtante et aérienne s’envole dans un tourbillon vertigineux de rythmiques mélodieuses et revêt ce Moment des atours précieux d’extase mystique.

Avec Djamchid (zarb, voix), Bijan (zarb, percusssions, saz), Keyvan (zarb, percussions, santour), Maryam & Mardjane (chant).

Concert organisé dans le cadre de la 28e édition du festival Les Suds, à Arles.

Festival Les Suds, à Arles – Cour de l'Archevêché 16 Place De La République – 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 00 33 4 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:30:00+02:00 – 2023-07-13T20:30:00+02:00

poésie persane zarb

© Thomas Dorn