LE CRI DU CAIRE. Moment Précieux. Samedi 13 juillet 2019, 19h30 Festival Les Suds, à Arles – Cour de l'Archevêché Tarif plein : 22€ / Tarif réduit : 15€ Projeté par les souffles hypnotiques du saxo, des cordes rock et baroques, son chant libertaire est un appel poignant, fiévreux… qui s'envole en transe mystique. Exilé en Europe, ce jeune talent de 24 ans revendique aujourd'hui une parole juste et libre dont il se fait l'écho dans ses différentes formations créées à Paris, Madrid et Munich. Sollicité pour interpréter S, le jeune soldat de Tlamess dans le dernier film d'Ala Eddine Slim (en sélection à la Quinzaine des Réalisateurs lors de ce dernier Festival de Cannes), celui qui avait pensé quitter la musique, scande un manifeste musical autant politique que philosophique d'une puissance désarmante. Transcendant ! Avec aussi Peter Corser (saxophone, clarinette) et Karsten Hochapfel (violoncelle, guitare électroacoustique). Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles. Festival Les Suds, à Arles – Cour de l'Archevêché 16 Place De La République – 13200 Arles Entre abbatiale romane et palais du XVIIe siècle, la Cour de l'Archevêché accueille des concerts avec des artistes rares ou en formation inédite. Avec ses 400 places assises, elle offre l'écrin idéal pour ces musiques intimistes, profanes ou sacrées.

