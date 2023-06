RAÜL REFREE. Moment Précieux Festival Les Suds, à Arles – Cour de l’Archevêché Arles, 12 juillet 2019, Arles.

RAÜL REFREE. Moment Précieux Vendredi 12 juillet 2019, 19h30 Festival Les Suds, à Arles – Cour de l’Archevêché Tarif plein : 22€ / Tarif réduit : 15€

Producteur, musicien, compositeur reconnu et plébiscité (Las Migas, Kiki Veneno, Cheikh Lô, Lee Ranaldo de Sonic Youth), ce Barcelonais a produit et arrangé les albums d’artistes bien connus des festivaliers : Silvía Pérez Cruz, Niño de Elche, Rocío Márquez… ou Rosalía, la nouvelle égérie du flamenco-trap !

Guitariste sensible, expérimentateur de génie, il égrène à la guitare acoustique de mélancoliques arpèges, ou laisser planer quelques rythmiques électriques qu’il mixe avec les voix samplées de la nouvelle scène flamenca, ou encore avec celle de El Bolita (le jeune acteur du film sur le monde gitan Entre Dos Aguas, de Isaki Lacuesta pour lequel il a composé la B.O). Une musique subtile et sauvage, élaborée et viscérale… pour un Moment forcément hors format !

Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles.

Festival Les Suds, à Arles – Cour de l’Archevêché 16 Place De La République – 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 00 33 4 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/raul-refree-concert-cour-de-l-archeveche-arles-12-juillet-2019-css5-festivallessudsarles-pg101-ri6218387.html »}] Entre abbatiale romane et palais du XVIIe siècle, la Cour de l’Archevêché accueille des concerts avec des artistes rares ou en formation inédite. Avec ses 400 places assises, elle offre l’écrin idéal pour ces musiques intimistes, profanes ou sacrées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-12T19:30:00+02:00 – 2019-07-12T21:00:00+02:00

© Martina Matencio