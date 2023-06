ELISAPIE. Moment Précieux Festival Les Suds, à Arles – Cour de l’Archevêché Arles, 11 juillet 2019, Arles.

ELISAPIE. Moment Précieux Jeudi 11 juillet 2019, 19h30 Festival Les Suds, à Arles – Cour de l’Archevêché Tarif plein : 22€ / Tarif réduit : 15€

De sa voix chaude et intense, elle déroule sa propre histoire, entre déracinement, force des traditions et quête identitaire.

Acte de foi et de résilience d’une beauté ravageuse, sa musique est celle d’une femme engagée, reliée à son peuple au plus profond de sa chair et de son âme. Sauvage et puissante comme la Nature qui l’a vue grandir, la Ballade de celle qui s’est enfuie (titre de ce 3ème album solo) est un superbe cri d’amour à sa terre-mère ; un folk chaman dépouillé même lorsque les percussions et les guitares semblent gronder de révolte…

Avec aussi Joshua Toal (basse, claviers et voix), Jean-Sébastien Williams (basse) et Pascal Delaquis (batterie et percussions).

Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles.

Entre abbatiale romane et palais du XVIIe siècle, la Cour de l'Archevêché accueille des concerts avec des artistes rares ou en formation inédite. Avec ses 400 places assises, elle offre l'écrin idéal pour ces musiques intimistes, profanes ou sacrées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-11T19:30:00+02:00 – 2019-07-11T21:00:00+02:00

Québec inuit

© Le Pigeon