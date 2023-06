MARIO BATKOVIC. Moment Précieux Festival Les Suds, à Arles – Cour de l’Archevêché Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône MARIO BATKOVIC. Moment Précieux Festival Les Suds, à Arles – Cour de l’Archevêché Arles, 9 juillet 2019, Arles. MARIO BATKOVIC. Moment Précieux Mardi 9 juillet 2019, 19h30 Festival Les Suds, à Arles – Cour de l’Archevêché Tarif plein : 22€ / Tarif réduit : 15€ Capable de figer le silence pour tout à coup retentir en polyphonies, où des boucles répétitives se déploient sur des basses vibrantes, où le cliquetis des mécaniques répond au souffle d’un instrument poussé dans ses extrêmes, il dépeint des tableaux sonores qui à la manière des Impressionnistes, touchent différemment selon le moment, l’humeur, la lumière… Purement acoustique, son jeu à l’état brut qui touche à l’essence même du son de l’instrument, et son talent ont séduit Geoff Barrow (batteur de Portishead et de Beak) au point de signer sur son label Invada ces compositions inclassables, qui tiennent autant de la musique contemporaine que du jazz ou du baroque ! Concert organisé dans le cadre de la 24e édition du festival Les Suds, à Arles. Festival Les Suds, à Arles – Cour de l’Archevêché 16 Place De La République – 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 00 33 4 90 96 06 27 http://www.suds-arles.com [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/mario-batkovic-concert-cour-de-l-archeveche-arles-09-juillet-2019-css5-festivallessudsarles-pg101-ri6218363.html »}] Entre abbatiale romane et palais du XVIIe siècle, la Cour de l’Archevêché accueille des concerts avec des artistes rares ou en formation inédite. Avec ses 400 places assises, elle offre l’écrin idéal pour ces musiques intimistes, profanes ou sacrées. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

