Beaumont-de-Pertuis Beaumont-de-Pertuis Beaumont-de-Pertuis, Vaucluse Festival – Les Sons du Lub’ – 17 ème édition Beaumont-de-Pertuis Beaumont-de-Pertuis Catégories d’évènement: Beaumont-de-Pertuis

Vaucluse

Festival – Les Sons du Lub’ – 17 ème édition Beaumont-de-Pertuis, 26 août 2021-26 août 2021, Beaumont-de-Pertuis. Festival – Les Sons du Lub’ – 17 ème édition 2021-08-26 – 2021-09-04

Beaumont-de-Pertuis Vaucluse Beaumont-de-Pertuis EUR 8 12 Le Festival de musiques actuelles né au coeur du Luberon avec la Bourse aux Instruments de Beaumont de Pertuis, qui regroupe Rock, Folk, Soul, Blues, Rap, Électro, Jazz, Nouvelles musiques du monde… il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! contact@sonsdulub.fr Le Festival de musiques actuelles né au coeur du Luberon avec la Bourse aux Instruments de Beaumont de Pertuis, qui regroupe Rock, Folk, Soul, Blues, Rap, Électro, Jazz, Nouvelles musiques du monde… il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-de-Pertuis, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Beaumont-de-Pertuis Adresse Ville Beaumont-de-Pertuis lieuville 43.73765#5.68888