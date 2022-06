Festival Les Scènes Déménagent Fougères, 26 août 2022, Fougères.

Festival Les Scènes Déménagent

2022-08-26 – 2022-08-28

Cette année, le festival se délocalise au Jardin Public. Les Scènes Déménagent accueilleront à nouveau des compagnies emblématiques comme «LAPS», la «SERPE» et le «Théâtre des Flambards», et proposeront également de nombreuses nouveautés dans le Jardin. Le théâtre sous toutes ses formes restera au centre des attentions, et sera accompagné de musique, de chant, de danse, d’art de rue, de magie, de spectacles pour toute la famille, certains pour les connaisseurs,

et d’autres encore pour les jeunes enfants.

http://www.lesscenesdemenagent.net/

