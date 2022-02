Festival les Saisons Hanabi Cinéma CGR Albi Lapérouse Albi Catégories d’évènement: Albi

Les Saisons Hanabi, c’est une fenêtre sur le Japon, dans toute sa richesse, sa beauté et sa complexité. C’est aussi le premier festival à se dérouler au fil des saisons. Une temporalité qui a vertu à plonger le spectateur dans une symbolique forte du Japon, où les saisons tiennent une place si primordiale qu’on y célèbre jusqu’à 72 micro-saisons par an ! Après le succès des premières éditions du festival, Les Saisons Hanabi reviennent cet hiver ! Le concept est simple : un film japonais par jour pendant 7 jours. Cinéma CGR Albi Lapérouse Rue Séré de Rivières, 81000 Albi Albi Tarn

