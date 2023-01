Festival Les Safra’Numériques Amiens, 21 mars 2023, Amiens .

Festival Les Safra’Numériques

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

2023-03-21 – 2023-03-25

Amiens

Somme

FESTIVAL DES ARTS NUMÉRIQUES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les Safra’Numériques sont devenus depuis 2016, le rendez-vous annuel des arts numériques, dans les Hauts-de-France, à Amiens. Créés par le Safran, ils permettent au public de découvrir installations et spectacles combinant art et technologie, domaines qui ne cessent d’évoluer pour réinventer notre rapport à l’art et au monde, au réel et au virtuel. Intelligence artificielle, réalité virtuelle, augmentée ou mixte, robots, installations, les arts numériques explorent les possibles, et offrent des œuvres participatives, esthétiques, drôles, troublantes ou engagées.

Situé dans le quartier nord d’Amiens, le Safran, cœur du festival, met une nouvelle fois en effervescence, le temps d’une semaine, ce quartier monde où les publics, de toutes générations et de tous horizons, se retrouvent, se mélangent et s’interrogent sur le monde en devenir. Avec sa programmation exigeante et innovante, cette scène conventionnée d’intérêt national d’Amiens Métropole contribue à façonner l’identité du quartier et au delà, de la Métropole amiénoise, qui candidate pour être capitale européenne de la culture 2028.

La médiation étant incontournable pour appréhender ces univers futuristes, une centaine de médiateurs – dont de nombreux étudiants en art – est présente pour accompagner les scolaires, associations, centre sociaux ou le grand public, durant leur parcours.

