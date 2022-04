Festival : Les routes de Lanleff Lanleff Lanleff Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-09-02 – 2022-09-04

Lanleff Côtes d’Armor Lanleff 15ème édition du festival ; au programme des musiques très diverses : pop, rock, électro, jazz, afro, chansons françaises…Et bien sûr, l’incontournable concours de palets qui aura lieu le dimanche. Programme complet à venir. https://www.facebook.com/Lesroutesdelanleff/ 15ème édition du festival ; au programme des musiques très diverses : pop, rock, électro, jazz, afro, chansons françaises…Et bien sûr, l’incontournable concours de palets qui aura lieu le dimanche. Programme complet à venir. Lanleff

