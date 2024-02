Festival Les Rockomotives à Vendôme Vendôme, samedi 26 octobre 2024.

Le festival des Rockomotives de Vendôme a un credo simple allier l’exigence et le populaire, la fête à l’intellect ludique, la déraison à l’effet cocon.

Festival Les Rockomotives à Vendôme. Un festival de musiques amplifiées réunissant des têtes d’affiche et des artistes émergents, attirant chaque année plus de 5000 personnes en octobre dans des lieux emblématiques de Vendôme. Programme complet sur le site du festival. EUR.

Début : 2024-10-26 10:00:00

fin : 2024-11-02

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@rockomotives.com

