Festival Les Rias 2024 Quimperlé, mercredi 28 août 2024.

Marée de Théâtre de Rue en Pays de Quimperlé Bretagne Sud.

Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre de rue en Bretagne qui fait la part belle aux créations en irriguant le Pays de Quimperlé.

Un festival aypique et original qui se joue du territoire, de ses espaces ruraux, urbains et littoraux.

Partez pour une expédition artistique dans plusieurs communes entre terre et mer.

Les Rias, c’est aussi l’occasion de découvrir des lieux nouveaux, insolites ou mouvants qui feront résonner des formes monumentales, des spectacles intimistes et des moments poétiques à partager entre amis ou en famille, dans un coin de l’été.

En 2024, 8 communes du territoire Arzano, Baye, Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Querrien, Quimperlé, Scaër et Tréméven accueilleront 25 spectacles chorégraphiques, circassiens et musicaux… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28

fin : 2024-08-31

Communes du Pays de Quimperlé

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne contact@lesrias.com

