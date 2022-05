Festival Les Résonnantes Rosheim, 25 juin 2022, Rosheim.

Festival Les Résonnantes Rosheim

2022-06-25 – 2022-06-25

Rosheim Bas-Rhin

Le festival les résonnantes, revient cette année ! Au programme : – Samedi : Hot Club de Boukravie, F;E;U;, Churchuman, D.O.G.S., WLD et scène off avec des artistes locaux. Village d’animations avec jeux en bois, … – Dimanche : Spectacles, jeux en bois, coin détente, beach volley, tournois de pétanque … Buvette et restauration sur place.

Le festival les résonnantes, revient pour sa 7ème édition !

+33 6 78 41 63 11

dernière mise à jour : 2022-05-13 par