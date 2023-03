Festival : Les Rendez-vous du Printemps Le Vigan Catégories d’Évènement: Le Vigan

Festival : Les Rendez-vous du Printemps, 31 mars 2023, Le Vigan

2023-03-31 18:30:00

Lot 7 15 EUR 18h30 : ouverture des Rendez-vous du Printemps

19h : une heure avec… Claude Nougaro, Querida Compagnie. Spectacle à partir de 10 ans

20h : buvette et petite restauration (planches fromage et charcuterie, tartes)

21h : la secrète obscénité de tous les jours, Compagnie L’Émetteur. Spectacle à partir de 12 ans C’est l’ouverture des Rendez-vous du Printemps ! Les spectacles sont lancés. ©Théâtre d’Aymare

