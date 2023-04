Festival « Les rencontres de la nuit » : atelier de lecture à voix haute Bibliothèque Drouot Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Festival « Les rencontres de la nuit » : atelier de lecture à voix haute Bibliothèque Drouot, 16 mai 2023, Paris. Le mardi 16 mai 2023

de 18h00 à 19h00

Public adultes. gratuit

A l’occasion de la 18e édition du festival, la compagnie « La Nuit comme en plein Jour » propose un atelier de lecture à voix haute Depuis sa création en 2005 à Paris par la Cie « La Nuit comme en plein Jour », le festival Les Rencontres de la Nuit tisse des liens forts entre la création artistique et les enjeux qui traversent notre société. Il a lieu cette année, dans le 9e arrondissement sous le signe de la rencontre et du partage. La compagnie propose un atelier de lecture à voix haute animé par une comédienne professionnelle. Cet atelier ouvert à tous permet de découvrir et/ou d’expérimenter les techniques liées à la lecture à voix haute. (La posture, l’ancrage, la respiration, le rythmes, les inflexions…). Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 01 42 46 97 78 bibliotheque.drouot@paris.fr

La nuit comme en plein jour La nuit comme en plein jour

