2022-10-21

Bouches-du-Rhne Gémenos 20 20 EUR Thématique « Au coeur de l’Europe » qui sera mise à l’honneur pour ce 3e week-end du festival du 21 au 23 octobre 2022 :

Un cocktail avec les artistes sera offert à l’issue de tous les concerts.



Plus que de simples concerts, les Rencontres Clés sont des invitations à prendre le temps d’échanger avec les artistes.



Ces Rencontres ont ainsi vocation à mêler art de vivre et arts vivants dans les territoires, en faisant des hôtels et des restaurants des lieux de rencontres culturelles, artistiques et gastronomiques destinés à tous les publics, qu’ils soient amateurs ou néophytes. Les Rencontres Clés nourrissent ce désir de décloisonner le monde, d’ancrer différemment ces lieux dans leurs territoires, de les ouvrir à de nouveaux publics, la Madeleine – Mathias Dandine 2 rond point des Charrons Gémenos

