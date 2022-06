FESTIVAL LES RENC’ARTS : SPECTACLE CAMILLE JUDIC « PEAU D’ÂME » Pornichet, 18 juillet 2022, Pornichet.

FESTIVAL LES RENC’ARTS : SPECTACLE CAMILLE JUDIC « PEAU D’ÂME »

Collège du Sacré Coeur avenue Bois Renard Pornichet Loire-Atlantique avenue Bois Renard Collège du Sacré Coeur

2022-07-18 21:11:00 – 2022-07-18

avenue Bois Renard Collège du Sacré Coeur

Pornichet

Loire-Atlantique

AVEC

De et avec Camille Judic

C’est l’histoire d’une femme, ou plutôt une partie de son histoire. En apparence, elle est d’un chic déroutant, l’allure iconique, qui vit au travers de ses rêves et s’imagine au sommet de sa gloire ; les paillettes, les projecteurs… les rêves d’une

diva. On voyage au travers de ses rêves et cauchemars où celle-ci se met progressivement à nu, laissant réfléchir sur le contrôlable et l’incontrôlable, la beauté et la laideur, la force et la faiblesse…

Gratuit

Danse aérienne – Tout public – 25 min

AVEC

De et avec Camille Judic

C’est l’histoire d’une femme, ou plutôt une partie de son histoire. En apparence, elle est d’un chic déroutant, l’allure iconique, qui vit au travers de ses rêves et s’imagine au sommet de sa gloire ; les paillettes, les projecteurs… les rêves d’une

diva. On voyage au travers de ses rêves et cauchemars où celle-ci se met progressivement à nu, laissant réfléchir sur le contrôlable et l’incontrôlable, la beauté et la laideur, la force et la faiblesse…

Gratuit

avenue Bois Renard Collège du Sacré Coeur Pornichet

dernière mise à jour : 2022-06-28 par