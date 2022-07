FESTIVAL LES RENC’ARTS : PATRICE DE BÉNÉDETTI JEAN, SOLO POUR UN MONUMENT AUX MORTS Pornichet, 9 août 2022, Pornichet.

MARDI 09 AOÛT

10H

Durée : 33′

Tout public, dès 6 ans

Square Chanzy

AVEC

Patrice de Bénédetti, auteur,

chorégraphe et interprète

Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean partis au combat bercés par la hardiesse et la foi en le progrès, ce solo aborde avec force, tendresse et aménité les notions du don, de l’espoir, du rapport à soi et au monde. Le butô, point de départ, est une danse permettant la transformation dʼun mineur de fond en un soldat au front ; qui sʼadresse aux morts, une passerelle entre la vie et lʼau delà ; qui décalerait la réalité ; où lʼhumour est possible. Une danse permettant de transformer un mineur de fond, en chair à canon.

Gratuit

Danse

