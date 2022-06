FESTIVAL LES RENC’ARTS : LA DÉBORDANTE CIE CE QUI M’EST DÛ Pornichet, 26 juillet 2022, Pornichet.

FESTIVAL LES RENC’ARTS : LA DÉBORDANTE CIE CE QUI M’EST DÛ

Pointe de Congrigoux
Pornichet

2022-07-26 22:12:00 – 2022-07-26

Sainte-Marguerite Pointe de Congrigoux

Pornichet

Loire-Atlantique

Durée : 55′

Tout public, dès 10 ans

Spectacle LSF

A la Pointe de Congrigoux

MARDI 26 JUILLET

22H12



AVEC

Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi et Olivier Calcada

Ce qui m’est dû est un moment de théâtre chorégraphique qui part de l’intime et du corps pour questionner crûment le politique. Héloise Desfarges et Antoine Raimondi racontent par la danse et le jeu, l’histoire de leur propre prise de conscience écologiste. Une façon non culpabilisante, poétique et intelligente de prendre part à la lutte.

Danse / théâtre

dernière mise à jour : 2022-06-28 par