FESTIVAL LES RENC'ARTS : INO KOLLEKTIV / CIEL INO

Pornichet

FESTIVAL LES RENC’ARTS : INO KOLLEKTIV / CIEL INO Pornichet, 2 août 2022, Pornichet. FESTIVAL LES RENC’ARTS : INO KOLLEKTIV / CIEL INO

Eglise de Saint-Sébastien avenue de Saint-Sébastien Pornichet

2022-08-02 21:33:00

avenue de Saint-Sébastien Eglise de Saint-Sébastien

Pornichet

Loire-Atlantique Durée : 55′ Tout public Spectacle visuel Église de Saint Sébastien MARDI 02 AOÛT

21H30 INO c’est l’idée de rassembler plusieursfemmes faisant des portés acrobatiques, et de s’amuser à échanger leurs places, pour essayer chacune un rôle nouveau.

Voltigeuses qui portent, porteuses qui voltigent, avec la certitude de pouvoir toujours compter sur la force du collectif. Si elles vous marchent dessus, si elles vous tirent la langue, si elles vous piquent un vêtement, pensez-y fort : elles vous aiment bien, et c’est pour cela qu’elles tiennent à vous faire comprendre qui elles sont, à leur manière. AVEC

