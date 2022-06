FESTIVAL LES RENC’ARTS : FRED TOUSCH / CIE LE NOM DU TITRE FÉE Pornichet, 25 juillet 2022, Pornichet.

FESTIVAL LES RENC’ARTS : FRED TOUSCH / CIE LE NOM DU TITRE FÉE

2022-07-25 21:11:00 – 2022-07-25

LUNDI 25 JUILLET

21H11

Compagnie Le Nom du Titre

Fred Tousch

Théâtre

Durée : 1H10

Tout public

Au Mini-golf

AVEC

De et avec Fred Tousch

La fée du trône de Myrtille propose de mettre la magie de sa baguette à disposition. C’est à grands coups d’Abracadabra, qu’elle règlera tous les problèmes du monde, sans exception. Elle améliorera considérablement le quotidien et vous fera entrer dans son univers drôlique et féerique. Dragons et griffons n’ont qu’à bien se tenir.

Gratuit

