FESTIVAL LES RENC’ARTS : DIS BONJOUR À LA DAME FRIGO [OPUS2]

2022-07-26 21:33:00 – 2022-07-26

MARDI 26 JUILLET

21H33

Durée : 45′

Tout public, dès 3 ans

A l’Amphimer (prendre l’avenue du Littoral)

AVEC

Nicolas Ferré, interprète

Antoine Amigues / François Morel, musiciens

Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur (…d’empathie) et un improvisateur de rue.

Clown

Frigo, personnage corrosif et attachant s’éprend d’un projet aussi absurde que vital. Celui de décoller. Harnaché à son fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé en fusée. C’est dans cette confrontation cartoonesque d’aérien et de pesanteur, que notre clown amorcera le détonateur de ce qu’il est : un provocateur (…d’empathie) et un improvisateur de rue.

