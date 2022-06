FESTIVAL LES RENC’ARTS : CONCERT VICTOR SOLF, 14 juillet 2022, .

FESTIVAL LES RENC’ARTS : CONCERT VICTOR SOLF



2022-07-14 21:30:00 – 2022-07-14

Durée 1h et plus si affinité

Gratuit

« Trop « indé » pour jouer dans la cour des gros, trop gros pour jouer dans la cour des «indé », coincé entre un passé qui s’aggripe et un futur encore à dessiner, Victor Solf est cet équilibriste qui depuis 15 ans tente de donner vie à une certaine idée de la soul à la française, avec classe, retenue et refrains qu’on n’aurait pas honte de chanter seul chez soi. La sortie de son premier album, « Still. There’s Hope », est de ce point de vue une bonne manière de découvrir son art. »

Gonzaï, 10/05/2021

AVEC

Victor Solf, chant lead et piano

Guillaume Ferran, claviers et piano

David Spinelli, machines et claviers

Mathieu Gramoli, batterie

Akemi Poivre-Fujimori, basse

Sylvain de Barbeyrac, technicien son

dernière mise à jour : 2022-06-28 par