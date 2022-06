FESTIVAL LES RENC’ARTS : CONCERT THOMAS DE POURQUERY / SUPERSONIC, 21 juillet 2022, .

FESTIVAL LES RENC’ARTS : CONCERT THOMAS DE POURQUERY / SUPERSONIC



2022-07-21 21:30:00 – 2022-07-21

JEUDI 21 JUILLET

21H30

Thomas de Pourquery / Supersonic

Back to the moon

Concert Jazz – Rock

Durée : 1H20

Tout public

Bois joli

AVEC

Thomas de Pourquery, saxophoniste alto, voix lead

Laurent Bardainne, saxophoniste ténor, synthétiseur, voix

Fabrice Martinez, trompette, bugle, chant, percussions

Arnaud Roulin, piano, synthétiseur, électronique, percussions

Frederick Galiay, basse, chant

Edward Perraud, batterie, chant, électronique

« Rares sont les formations qui peuvent distiller l’amour tout en explorant librement les galaxies tempétueuses du free jazz, l’énergie du rock ou du funk psychédélique. Thomas de Pourquery et son collectif d’extraterrestres virtuoses y sont parvenus, glissant à l’envi quelques douces sucreries pop non identifiées et communiant avec le public dans des chorégraphies aussi improbables que jubilatoires dans une ambiance de grand- messe païenne. » Fip

Gratuit

Concert jazz / rock

JEUDI 21 JUILLET

21H30

Thomas de Pourquery / Supersonic

Back to the moon

Concert Jazz – Rock

Durée : 1H20

Tout public

Bois joli

AVEC

Thomas de Pourquery, saxophoniste alto, voix lead

Laurent Bardainne, saxophoniste ténor, synthétiseur, voix

Fabrice Martinez, trompette, bugle, chant, percussions

Arnaud Roulin, piano, synthétiseur, électronique, percussions

Frederick Galiay, basse, chant

Edward Perraud, batterie, chant, électronique

« Rares sont les formations qui peuvent distiller l’amour tout en explorant librement les galaxies tempétueuses du free jazz, l’énergie du rock ou du funk psychédélique. Thomas de Pourquery et son collectif d’extraterrestres virtuoses y sont parvenus, glissant à l’envi quelques douces sucreries pop non identifiées et communiant avec le public dans des chorégraphies aussi improbables que jubilatoires dans une ambiance de grand- messe païenne. » Fip

Gratuit

dernière mise à jour : 2022-06-28 par