FESTIVAL LES RENC’ARTS : CONCERT LADANIVA Pornichet, 4 août 2022, Pornichet.

FESTIVAL LES RENC’ARTS : CONCERT LADANIVA

Scène flottante dans le port d'échouage Boulevard des Océanides Pornichet Loire-Atlantique

2022-08-04 21:30:00 – 2022-08-04

Scène flottante dans le port d’échouage Boulevard des Océanides

Pornichet

Loire-Atlantique

JEUDI 04 AOÛT

21H30

Concert Pop folk

Durée : 1H30

Tout public

Scène flottante – Port d’échouage

AVEC

Jacquelines Baghdasaryan, voix

Louis Thomas, trompette, flûte, guitare

Jessy, percussionniste

Céline et Eleonore, choeur

Simon, guitare

Jonas, basse

La chanteuse arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le multi-instrumentiste français Louis Thomas fondent Ladaniva en 2019. Entre tradition et modernité, ils conçoivent ensemble une musique multiculturelle pétrie de sonorités riches,

empreintes d’histoire et issues de différents horizons (maloya, reggae, balkaniques, africains, arabes). Les envolées lyriques de la chanteuse et la folk arménienne du duo basé à Lille séduisent un public de plus en plus large, comme en témoigne le succès du clip « Vay Aman ». FIP le 3/12/2020

Gratuit

Inédit à Pornichet : ce concert aura lieu sur une scène flottante !

Scène flottante dans le port d’échouage Boulevard des Océanides Pornichet

