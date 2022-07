FESTIVAL LES RENC’ARTS : CONCERT LAAKE, 11 août 2022, .

FESTIVAL LES RENC’ARTS : CONCERT LAAKE



2022-08-11 21:30:00 – 2022-08-11

JEUDI 11 AOÛT

21H30

LAAKE – Double Quatuor

Durée : 1H

Tout public

Parvis des Océanes

Gratuit

AVEC

Raphaël Beau, voix piano

Juliette Serrad, violoncelle

Tiago Tavares de Sousa, Louise Ognois, Jérôme

Lacquet, Lucile Kasedo, Akiko Godefroy, Florian

Bouchier, Anne Darrieumerlou, Albertine Obert, artistes

Florian Tirot , Hugo Blonzart, techniciens son

Quentin Douriez, technicien lumières

« LAAKE est un musicien qui allie piano et électro et qui a sorti en mars 2020 son premier album électroorchestral, « O », sur lequel il est accompagné d’un quatuor à cordes et d’un quatuor à cuivres. Des compositions où s’entremêlent synthétiseurs, piano et voix suaves. Ce pianiste autodidacte et producteur électro, a fait de son instrument fétiche et de ses mélodies teintées de classique, le maître mot de ses compositions. Laake propose une musique entre ombre et lumière, douceur et furie, notes de piano ravageuses, subtilités vocales et basses profondes. ». RadioFrance le 06/04/2021

Concert électro

dernière mise à jour : 2022-07-01 par