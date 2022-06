FESTIVAL LES RENC’ARTS : CONCERT AURUS, 28 juillet 2022, .

FESTIVAL LES RENC’ARTS : CONCERT AURUS



2022-07-28 – 2022-07-28

JEUDI 28 JUILLET

21H30

Durée : 1H

Tout public

Sur le Parvis des Océanes

AVEC

Bastien Picot, chant

Anthony Winzenrieth, guitare

Baptiste de Chabaneix, batterie

Jason Claude, régisseur – sonorisateur

« Venu de l’île de La Réunion, Bastien Picot aka Aurus depuis 2019, a participé au groupe 3SomeSisters, et joué comme choriste avec Stevie Wonder et Charles Aznavour.

Son premier album est un petit bijou dans lequel il mélange l’anglais et le créole, le maloya et la pop orchestrale, la technologie et la tradition. Ses morceaux sont saisissants d’inventivité et de richesses harmoniques, laissez-vous porter par sa voix dont les volutes et les arabesques constituent une invitation au voyage. » Rock & Folk nov.2021

Gratuit

Concert pop

