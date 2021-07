Pornichet Pornichet Loire-Atlantique, Pornichet FESTIVAL LES RENC’ARTS : COMPAGNIE TOI D’ABORD Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

FESTIVAL LES RENC’ARTS : COMPAGNIE TOI D’ABORD Pornichet, 3 août 2021-3 août 2021, Pornichet. FESTIVAL LES RENC’ARTS : COMPAGNIE TOI D’ABORD 2021-08-03 21:11:00 – 2021-08-03 avenue du Littoral Amphi de l’Océan

Pornichet Loire-Atlantique Durée : 60′

Tout public

Spectacle visuel Deux hommes, de la bascule, de la musique cuivrée et une légère odeur de sapin. Deux gars qui rêvent de s’envoler. La bascule, ça se pratique à deux. Ils se serrent les coudes, pas le choix. Le public se demande s’ils en sont capables, eux en sont persuadés. Ils respirent, rêvent et bravent leurs peurs ensemble. Ces deux gars, ces deux acrobates doués de maladresse deviennent les ambassadeurs de toute l’assemblée. Ils ont la prétention de réaliser un vieux rêve, ils osent y croire.

S’ils s’envolent, tout le monde s’envole. AVEC

Auteurs et interprètes : Jérémy Olivier et Thomas Lafitte

Regard précieux : Johan Lescop Réservation :

L’accès au festival reste gratuit. Cependant, la réservation est obligatoire afin de limiter le nombre de spectateurs et de respecter les modalités de distanciation en vigueur.

Une billetterie est mise en place à J-2 avant les spectacles. Aucun billet ne pourra être délivré sur place.

Lieu Pornichet Adresse avenue du Littoral Amphi de l'Océan Ville Pornichet