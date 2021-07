Pornichet Pornichet Loire-Atlantique, Pornichet FESTIVAL LES RENC’ARTS : COMPAGNIE THANK YOU FOR COMING Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet

FESTIVAL LES RENC’ARTS : COMPAGNIE THANK YOU FOR COMING Pornichet, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Pornichet. FESTIVAL LES RENC’ARTS : COMPAGNIE THANK YOU FOR COMING 2021-07-28 22:22:00 – 2021-07-28 avenue du Littoral Espace boisé de Congrigoux

Pornichet Loire-Atlantique Durée : 30′

Tout public Un duo de clowns musical qui fait du bruit pour rien

L’accordéon de l’un, le corps tout long de l’autre.

Simple.

Des notes partagées, hypercutées, une mélodie incessante, un tabouret rageur, un saut en Absurdie et du silence pour s’exprimer au-delà des mots.

Et puis…rideau !

Vous êtes là, nous aussi, alors JOUONS AVEC

Maurice Blanchy & John-John Mossoux Réservation :

L’accès au festival reste gratuit. Cependant, la réservation est obligatoire afin de limiter le nombre de spectateurs et de respecter les modalités de distanciation en vigueur.

Une billetterie est mise en place à J-2 avant les spectacles. Aucun billet ne pourra être délivré sur place.

Site web / Billetterie : www.rencarts.fr Durée : 30′

Tout public Un duo de clowns musical qui fait du bruit pour rien

L’accordéon de l’un, le corps tout long de l’autre.

Simple.

Des notes partagées, hypercutées, une mélodie incessante, un tabouret rageur, un saut en Absurdie et du silence pour s’exprimer au-delà des mots.

Et puis…rideau !

Vous êtes là, nous aussi, alors JOUONS AVEC

Maurice Blanchy & John-John Mossoux Réservation :

L’accès au festival reste gratuit. Cependant, la réservation est obligatoire afin de limiter le nombre de spectateurs et de respecter les modalités de distanciation en vigueur.

Une billetterie est mise en place à J-2 avant les spectacles. Aucun billet ne pourra être délivré sur place.

Site web / Billetterie : www.rencarts.fr dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornichet Étiquettes évènement : Autres Lieu Pornichet Adresse avenue du Littoral Espace boisé de Congrigoux Ville Pornichet lieuville 47.24311#-2.31738