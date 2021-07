Pornichet Pornichet Loire-Atlantique, Pornichet FESTIVAL LES RENC’ARTS : COMPAGNIE CIRQUE EXALTÉ Pornichet Pornichet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornichet Loire-Atlantique Durée : 30′

Tout public Ils aiment oser penser, encore aujourd’hui, que ça sera pour la vie.

C’est un homme et une femme qui dansent. Ils s’aiment, c’est très clair, sans hésitations, sans questions. Ils aiment être cons ensemble, ils aiment danser ensemble, ils aiment qu’on les regarde aimer danser, ils aiment être fous ensemble, être charnels, moches, fragiles, ensemble. Et là, c’est juste un moment. Un instant de célébration, une fête jusqu’au bout de la nuit. Un moment où ils sont deux, où ils dansent. Ils tournent, ils tournent, à en perdre leurs pensées. AVEC

Création & Interprétation de Sara Desprez & Angelos Matsakis Réservation :

L’accès au festival reste gratuit. Cependant, la réservation est obligatoire afin de limiter le nombre de spectateurs et de respecter les modalités de distanciation en vigueur.

Une billetterie est mise en place à J-2 avant les spectacles. Aucun billet ne pourra être délivré sur place.

